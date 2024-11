Iltempo.it - Run Rome The Marathon vince il premio BEA come miglior evento sportivo italiano

Leggi su Iltempo.it

Una vittoria, un primo postofosse un fortissimo atleta sul traguardo a mani alzate, una luccicantissima medaglia per RunThefosse l'oro olimpico per quanto riguarda gli eventi o al parimerito di Oscar del cinema, il massimo a cui si possa ambire a livello di marketing e comunicazione per un. Vittoria assolutadelBEA, Best Events Awards, il festivaldegli eventi e della live communication che si è tenuto all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma. La gara dura un giorno, ma le emozioni e i sogni la precedono, la preparazione è tutto, è fondamentale e dura mesi. Emozioni, luoghi, fatti, necessità, bisogna saperli raccontare e trasmettere a chi non le ha mai vissute o pensate, a chi si trova dall'altra parte del mondo, a chi è lontano ore e chilometri da Roma e dalla sua magnificenza.