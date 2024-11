Lanotiziagiornale.it - Rottamazione quater, scade la sesta rata: è possibile pagare fino al 9 dicembre

Nuovanza in arrivo per i pagamenti della. Il termine previsto per ladella definizione agevolata delle cartelle è il prossimo 30 novembre. Ma, in realtà, i contribuenti hanno qualche giorno in più rispetto allanza di sabato. L’Agenzia-Riscossione spiega infatti che “in considerazione dei differimenti previsti nel caso di termini coincidenti con giorni festivi, saranno ritenuti tempestivi i pagamenti effettuati entro lunedì 92024”.ComeladellaIl versamento, che può essere effettuato dai contribuenti in regola con le precedenti rate, dovrà essere effettuato utilizzando i moduli allegati alla comunicazione delle somme dovute, che sono disponibili in copia anche sul sito www.agenziaentrateriscossione.