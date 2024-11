Trevisotoday.it - Rotonda di via Groppa: il Comune stanzia i 700mila euro mancanti

Leggi su Trevisotoday.it

Buone notizie per la realizzazione della nuovadellaa Montebelluna: la giunta comunale, in seduta straordinaria, ha approvato mercoledì 27 novembre il progetto esecutivo aggiornato, spingendo così sull’acceleratore verso il compimento di una delle opere viabilistiche più attese in.