Romaniasi ricontano voti presidenziali

20.14 La Corte costituzionale della Romania ha ordinato il riconteggio deiespressi al primo turno delle elezioni, dopo la vittoria inaspettata del candidato dell'estrema destra Calin Georgescu. Intanto nel paese sono in corso nuove proteste contro l'estrema destra, Raduni e cortei si stanno svolgendo in molte città. L'agenzia delle telecomunicazioni ha chiesto la sospensione di Tik Tok per presunte manipolazioni del processo elettorale. Georgescu fa un appello: "Andate a votare, non in piaza".