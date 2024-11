Romatoday.it - Robbie Williams presenta a Roma "Better Man", il film sulla sua vita: red carpet all'Auditorium Parco della Musica

Leggi su Romatoday.it

, insieme al regista Michael Gracey, sarà in Italia per partecipare alla premiere nazionale diMan, ilstraordinariae ascesa del cantautore inglese, che si annuncia come uno degli appuntamenti più attesistagione cinematografica e che arriverà nelle.