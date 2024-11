Liberoquotidiano.it - Ricerca, Ardizzone (Fondazione Ig-Ibd): "Sensibilizzare istituzioni"

Roma, 28 nov. (Adnkronos Salute) - “LaIg-Ibd ha come obiettivo quello dileverso le malattie infiammatorie croniche intestinali, quali la malattia di Crohn e la colite ulcerosa, e di supportare, stimolare lascientifica in questo campo: i pazienti che si ammalano di queste patologie sono sempre più numerosi. È sempre più necessario disporre di metodiche diagnostiche e soprattutto terapie innovative” Sono le parole di Sandro, presidenteIg-Ibd, presentata al XV Congresso nazionale Ig-Ibd, il Gruppo italiano per lo studio delle malattie infiammatorie croniche intestinali, in corso a Riccione. “Nel nostro paese si stima, dico si stima perché non abbiamo dei numeri precisi - spiega- che vi siano circa 270-300 mila pazienti affetti da malattie infiammatorie croniche intestinali” o Mici.