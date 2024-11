Resta lontana tregua Israele-Hamas

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

19.20non sarà pronto per un cessate il fuoco prima della fine del mandato del presidente Usa, Biden, il 20 gennaio. Lo scrive il Wall Street Journal, citando funzionari americani ed egiziani. Secondo il New York Times, tuttavia,sarebbe disponibile a compromessi ma a non voler cedere rispetto a eventuali concessioni sarebbe il governo israeliano.