Real Madrid scoppia il caso Mbappé | contatti a sorpresa per Osimhen

Il club madrileno sta valutando il nigeriano per rinforzare l’attacco dopo le difficoltà del francese. L’entourage apre al dialogo. Ilvive un momento complicato. La squadra di Carlo Ancelotti fatica a trovare continuità in campionato e rischia clamorosamente in Champions League, dove la qualificazione al prossimo turno è tutt’altro che scontata.A preoccupare è soprattutto Kylian, apparso lontano parente del campione ammirato in passato. Le Parisien ha analizzato la sua prova contro il Liverpool: “Kyliannon ha ancora rimesso la testa al posto giusto. In Champions ha vissuto un vero incubo, ha perso 15 palloni, diversi dribbling, duelli aerei e ha persino fallito un rigore. Al 32esimo l’immagine simbolo della sua gara: è finito persino a testa in giù sul prato di Anfield”.