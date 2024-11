Calcionews24.com - Real Madrid, cosa succede? Mbappé sbaglia dal dischetto, crollo galactico – VIDEO

Leggi su Calcionews24.com

, è crisi: secondo ko consecutivo per la squadra di Ancelotti in Champions League,un rigore L’immagine della partita delè il tonfo di Kyliandopo un contatto con Virgil van Dijk. Forse è presto per retrocedere is a sistema solare con al suo cen, ma è innegabile .