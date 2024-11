Tg24.sky.it - Re Panettone 2024 a Milano: programma, date ed eventi

L’evento Reè aperto al pubblico in orario 10.00-20.00 sabato 30 novembre e in orario 10.00-19.00 domenica primo dicembre e si svolgerà, come lo scorso anno, al Parco Esposizioni Novegro (via Novegro, Segrate). In mostra panettoni artigianali e tante altre varianti lievitate d’eccellenza, tutte accomunate dall’utilizzo di soli ingredienti naturali, a cominciare dal lievito madre. Oltre alla mostra mercato, torna anche l’omonimo Premio, con riconoscimenti assegnati sia dalle Giurie Tecniche, sia da una Giuria Popolare. L'ingresso è gratuito previa prenotazione anticipata on line: oltre ai biglietti di accesso gratuito, sul sito si possono scaricare gli ingressi con qualifica di giurato (che costano 6 euro per una categoria e 10 euro per entrambe, e includono la possibilità accedere dall'ingresso prioritario, oltre che di assaggiare e acquistare tutti i panettoni presenti).