Salernotoday.it - Ravello, “Sulle tracce dell’Hacker”: Geronimo Stilton e Polizia Postale per la sicurezza online

Leggi su Salernotoday.it

digitale e corretto utilizzo della rete e dei social media, saranno al centro dell’incontro in programma per venerdì 29 novembre, alle ore 10, presso l’auditorium Oscar Niemeyer di. Un'iniziativa promossa dal Centro Operativo per laCiberneticae.