Ilnapolista.it - Quanto corre McTominay, è l’unico in Serie A nel club degli ottomila metri (Gazzetta)

inA nel)Le fatiche di. Ne scrive ladello Sport con Antonio Giordano. Lo scozzese ècalciatore diA ad aver varcato la sogliapercorsi.Ecco cosa scrive la:Quanti siano otto chiloe 17lo sa bene, li divora mediamente, come un maratoneta domenicale che se ne va di passo lungo per campi: dal Maradona in su c’è lui che fa da guida, quasi da apripista, perché alle sue spalle c’è ancora tanto e tanto Napoli che sgomita o sbuffa, per esempio Anguissa, diventato dominante, indispensabile.è il leader della «distanza media corsa», uno delle decine di curiosità statistiche che servono per fare una radiografia del rendimento di singoli e: alle sue spalle, neanche staccatissimo, c’è il laziale Rovella (7,991), ma poi sempre in zona podio, e neppure lontano, spunta Stanislav Lobotka ( 7,213), che non è solo un gran genio del palleggio ma sa inventare e pedalare.