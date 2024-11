Ferraratoday.it - Quando la storia incontra la passione: torna 'Remoto', viaggio nelle due ruote classiche

Leggi su Ferraratoday.it

lala, nasce un evento unico: ‘’., il 7 e 8 dicembre per la sua seconda edizione, un weekend ricco di esperienze progettate per immergere i visitatori in unattraverso il mondo delle due. Appuntamento sabato 7 in centro storico e.