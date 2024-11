Oasport.it - Quando il Mondiale per club di volley: le date dei tornei maschile e femminile, le squadre italiane presenti

Nel mese di dicembre si terranno i Mondiali perdi, con in tutto quattrocoinvolte che proveranno a far saltare il banco nell’ultimo grande evento del 2024. In ordine cronologico la prima competizione in programma sarà quella riservata agli uomini, prevista dal 10 al 15 dicembre in Brasile, poi toccherà alle donne dal 17 al 22 dicembre in Cina.Alle compaginialla Sabiazinho Arena di Uberlandia (nello stato brasiliano del Minas Gerais) saranno i Campioni d’Europa in carica di Trento e Civitanova, ripescata come miglior semifinalista dell’ultima Champions League in seguito al forfait dei polacchi del Jastrzebski Wegiel (vice-campioni continentali 2024).La kermesse, che andrà in scena nella località cinese di Hangzhou, vedrà ai nastri di partenza le due formazioni nostrane protagoniste dell’ultima finale di Champions League: Conegliano e Milano.