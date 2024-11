Primo gol in Champions ma Bologna ko col Lille

Leggi su Ildenaro.it

(ITALPRESS) – Niente da fare per il, che al Dall’Ara cade per 2-1 contro ile compromette quasi definitivamente la sua qualificazione ai playoff. Nonostante ilgol in questarossoblù siglato da Lucumì, è la doppietta di Mukau a stendere l’undici di Italiano. Parte molto bene il, con Dallinga che al 5? troverebbe la rete del vantaggio sull’imbucata di Orsolini ma il tutto in posizione di offside, successivamente segnalata dal Var all’arbitro Oliver. Risponde poco dopo il, sugli sviluppi del corner schiacciato verso la porta da Alexsandro, fermato solo dal palo. Comincia così una fase di attacco da parte dei francesi, che ilriesce a gestire per una ventina di minuti con grande ordine ed equilibrio. Al 40? è Fernadez-Pardo a farsi cinquanta metri in velocità fino ad arrivare davanti a Skorupski che disinnesca il tentativo con un’uscita bassa.