Latinatoday.it - Presepi: dove sono i più belli a Latina e provincia

Leggi su Latinatoday.it

Il presepe è un’antica tradizione ispirata dal sentimento religioso che celebra il Natale in maniera intima e devota. In realtà è anche un lavoro di altissimo artigianato e grande creatività bello da ammirare in tutti i suoi particolari.Ac’è ormai una lunga tradizione che.