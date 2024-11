Udinetoday.it - Presentazione del libro "In bicicletta sono libero. In viaggio con il Parkinson"

Leggi su Udinetoday.it

Martedì 10 dicembre, alle ore 20.30, si svolge la, in Via Lisignana 22, nella Sala Asquini, deldi Simone Masotti (scritto a quattro mani con Max Mauro) "In. Incon il", una testimonianza di inguaribile ottimismo pubblicata da Ediciclo.