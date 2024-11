Riminitoday.it - Prende il via il Natale di Santarcangelo. Tanti gli appuntamenti, l'8 dicembre inaugura il "Pino" di Eron

Leggi su Riminitoday.it

Quello disarà un “nei luoghi dell’anima”, nel segno di Tonino Guerra eBoschetti. Prendono il via in questi giorni, rendendo omaggio a due grandi artisti santarcangiolesi, le iniziative promosse in occasione delle festività natalizie da amministrazione comunale.