Premio ANGI, tornano gli Oscar dell’Innovazione

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Appuntamento con il mondodomani, 29 novembre, per la conferenza stampa di presentazione della 7ª Edizione del “Nazionale2024 –”, un appuntamento annuale riconosciuto come punto di riferimento per chi desidera comprendere i mutamenti tecnologici, digitali e sociali in atto nella nostra società. Promosso dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori (), .