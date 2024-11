Liberoquotidiano.it - Prandini (Coldiretti): "Stati Uniti investono in agricoltura 4 volte l'Europa, serve coraggio"

(Agenzia Vista) Roma, 28 novembre 2024 "Politiche agricole comuni? Lo scenario è quello globale, non è solo quello europeo, altrimenti ci limitiamo a fare un'analisi di quello che è l'investimento in termini di bilancio. Glifino a quattrodi più rispetto all'. Ancora una volta siamo chiamati al senso di responsabilità, alche tanteè mancato e di cui ci dobbiamo reimpossessare comee come cittadini europei guardando a quella che è una sfida globale" così il presidente diEttore, a margine del Forum dell'e dell'Alimentazione tenutosi presso Villa Miani a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev