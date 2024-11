Ilgiorno.it - Posti auto sempre occupati. Arriva la sosta a pagamento

La questione parcheggi èdi più in primo piano tra cambiamenti urbani con ampie zone pedonali ed esigenze di parcheggiare sotto casa o per recarsi a fare acquisti.su spazi pubblicidalle stesseper lungo periodo, nel mirino del Comune che ha deciso di istituire laanche in tratti di strada in via Milano e via Quintino Di Vona. Una disposizione che nasce dall’esigenza di concedere maggiore possibilità di utilizzo per quei parcheggi. Il provvedimento è stato sancito con delibera di Giunta 175 del 21 novembre, già pubblicato nel sito del Comune, ma tenuto poi in stand by. Al momento, infatti, non è in programma l’ordinanza che trasformerà in strisce blu i 45tra via Milano e via Quintino Di Vona. Una volta operativi, sarà prevista lagratuita di 15 minuti e nessun cambiamento sugli orari per il ticket rispetto alle aree a strisce blu esistenti.