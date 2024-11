Lanazione.it - Pluriamputata per una malattia rara, mobilitazione per aiutare Virginia ad acquistare le protesi

Montemurlo, 28 novembre 2024 – E’ partita una vera gara di solidarietà al Circolo Arci Nuova Europa di Oste dove è stata organizzata una cena per, parente di uno dei soci, colpita da una gravissima. In cinquanta si sono ritrovati a cena e sono stati raccolti circa 2mila euro che serviranno perleper. La giovane donna – originaria della provincia di Forlì - dopo una febbre altissima che non andava giù con le medicine, è stata ricoverata in rianimazione con una diagnosi di shock settico in infezione da pneumococco. I medici hanno capito subito che c'era qualcosa che non andava, il sangue non circolava più normalmente e lei, dopo qualche ora, è entrata in coma. Dopo vari mesi di degenza in ospedale, la donna è stata dichiarata fuori pericolo ma purtroppo laha avuto conseguenze che hanno comportato l'amputazione delle parti del corpo in cui il sangue non era fluito: entrambe le gambe, l'avambraccio sinistro e tutte le dita della mano destra ad eccezione della falange del pollice.