Milanotoday.it - Picchiato e ferito con un coltello per un paio di occhiali da sole

Leggi su Milanotoday.it

Accerchiato tra uomini, verosimilmente nord africani, che lo hanno minacciato e colpito con calci e pugni fino a ferirlo con un coltellino. Il tutto per undida. Di loro non c'è traccia, mentre la vittima è finita in ospedale. Tutto è accaduto trenta minuti dopo la.