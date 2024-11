Corriereadriatico.it - Pesaro, morto in scooter sull?Ardizio: otto mesi all?autista del furgone

Leggi su Corriereadriatico.it

in un incidente sulla Panoramica Ardizio, mentre si recava al lavoro in, ieri la sentenza per il conducente delcoinvolto nello schianto, con una condanna a 8. Era.