Quicomo.it - Perde il controllo della moto sulla provinciale: gravissimo 45enne, elisoccorso in volo da Como

Leggi su Quicomo.it

Terribile incidente poco prima delle 13 a Varese, in località Calcinate del Pesce. Unciclista di 45 anni ha perso ildel mezzo mentre percorreva ladel lungolago di Varese. Violentissimo l'impatto a terra per cui, come riporta Areu (Agenzia regionale emergenza e.