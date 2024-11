Riminitoday.it - Per le festività Natalizie un negozio temporaneamente sfitto diventa l'emporio solidale del riuso

Leggi su Riminitoday.it

Caritas, amministrazione comunale e privato insieme per dare luce e vita al “del”. Nel corso principale di Coriano capoluogo, tra via Garibaldi e piazza Fratelli Cervi, in occasione dell’avvio della Fiera dell’Oliva, ildelè stato inaugurato.