Pd, Schlein: "Ai giovani dico invadeteci, abbiamo bisogno di una dimensione popolare. In questa situazione perché siamo mancati"

“Io penso che oggi noi dobbiamo avere la capacità, il coraggio e l’umiltà di accogliere un insegnamento da quello che ci dicestoria, quest’uomo e le persone che erano insieme a lui in questo cammino collettivo. Se ci troviamo nellain cui ci troviamo èanche noi. Prima ho detto ad una studentessa che diceva che da un po’ la sinistra latitava nelle università che stiamo tornando e stiamo tornandoc’è un filo che ci unisce.imparato anche quando sono venute meno le sedi e i luoghi del confronto politico, oggi quegli stessiche vengono a vedere la mostra su Berlinguer spesso sono quelli che non ci avvicinano al partitosentono una lontananza. Per questo vi chiedo di aprire le porte, aiin un certo segno,di”.