Bolognatoday.it - Parliamo di disturbi del comportamento alimentare con il mondo del terzo settore

Leggi su Bolognatoday.it

Sportelli, incontri e conferenze per la promozione del benessere psicofisico dei cittadini e delle cittadine: è “4tips per una vita sana e attiva”, il progetto di AICS Bologna in collaborazione con l’Azienda USL Dipartimento Salute Pubblica e con le associazioni Ludovarth APS ASD, ATLAS ASD e.