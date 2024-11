Infobetting.com - Paris Saint Germain-Nantes (sabato 30 novembre 2024 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Leggi su Infobetting.com

Dopo l’ennesimo KO in Champions ildi Luis Enrique ha bisogno di ritrovare certezze in campionato, dove è impegnato in casa contro ildi Koumbouarè. Il calendario europeo non ha certo aiutato i parigini che hanno trovato un Bayern Monaco in crescita e capace di portare a casa il risultato pieno. L’espulsione di Dembele per doppia ammonizione ha poi tagliato .InfoBetting: Scommesse Sportive e