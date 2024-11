Unlimitednews.it - Pari col brivido, la Juve fa 0-0 in casa dell’Aston Villa

BIRMINGHAM (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Unantus rabberciata fa quello che può e torna da Birmingham con un punto prezioso in saccoccia. AlPark i bianconeri fermano sullo 0-0 l’Astondi Emery, rischiando, però, di perderla nel finale. Il gol di Rogers al 94? viene infatti annullato per fallo di Diego Carlos su Di Gregorio. I ragazzi di Motta giocano comunque una discreta partita, difendendosi con ordine e attaccando poi sulle fasce. Nonostante la prestazione generosa di Weah, tra le tante assenze in, si fa decisamente sentire la mancanza di un numero nove come Vlahovic, capace di fare da riferimento. La panchina bianconera stasera contava solo quattro giocatori di movimento. Dopo una prima mezzora piuttosto incolore, la partita cresce di ritmo, ma è soprattutto l’Astona lasciarsi preferire dal punto di vista della qualità offensiva.