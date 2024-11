Anteprima24.it - Parco Verde, sgombero di 36 case occupate abusivamente: la procura ha indagato 419 persone

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoE’ in corso neldi Caivano (Napoli) lodi 36da anni. L’operazione è stata disposta dalladi Napoli Nord: si tratta solo di una prima tranche, dal momento che l’autorità giudiziaria ha individuato ben 240 casi di possesso illegale delle unità abitative, contestando a 419il reato di occupazione abusiva. Gli sgomberi odierni, fa sapere l’autorità giudiziaria, riguardano casi in cui non è possibile attuare procedure di regolarizzazione, a causa delle posizioni reddituali oppure dei precedenti penali degli occupanti. Il complesso dellepopolari deldi Caivano è stato sotto i riflettori per una serie di drammatici episodi di cronaca, ultimo dei quali, nel 2023, lo stupro di due cuginette da parte di un branco di assalitori, in gran parte minorenni.