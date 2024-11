Iltempo.it - Paragone silenzia il coro sulle periferie: le colpe di dinistra e magistratura

Leggi su Iltempo.it

Leribollono, come documenta il caso del quartiere Corvetto, a Milano, con i disordini esplosi dopo la morte di Ramy Elgaml, il 19 anni sbalzato da uno scooter inseguito dai carabinieri. Se ne parla a 4 di sera, il programma condotto da Paolo Del Debbio su Rete4. Gli episodi di Corvetto sono solo la punta dell'iceberg di un problema che viene da lontano, ricorda Gianluigiche punta il dito sulla mancata integrazione degli immigrati. "La sinistra per decenni li ha portati in Italia perché c'era una certa idea di società, dei nuovi italiani", spiega il giornalista ed ex parlamentare, che ricorda le posizioni, tra tante, delle esponenti del Pd Anna Finocchiaro e Laura Boldrini. "Quante belle parole abbiamo ascoltato, la stessa Boldrini faceva grandi esercizi sulla bontà di questi nuovi italiani", attacca