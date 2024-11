Firenzetoday.it - Operai assunti e lasciati a casa: ancora tensione nel distretto tessile

Leggi su Firenzetoday.it

Da un lato un esposto in procura, dall'altro un corteo che culminerà in un sit in di protesta. Due iniziative parallele, con una finalità comune: chiedere indagini mirate volte a contrastare il fenomeno delle ditte che chiudono e riaprono azzerando i loro debiti e le posizioni degli