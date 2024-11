Trentotoday.it - Nuove telecamere (e più sicurezza) in arrivo a Rovereto

Leggi su Trentotoday.it

Un investimento da 230mila euro (per un totale di oltre un milione da tre anni a questa parte) per aumentare la: è ciò che farà la giunta comunale della città della Quercia che, con questi fondi, amplierà la videosorveglianza in città.quindi inin.