Sport.quotidiano.net - Nuoto, Chiara Montanari e Manuel Aniballi protagonisti con Manuel March e tutta la squadra. Due bronzi per Fanum Fortunae

Ai campionati italiani diFisdir che si sono svolti recentemente a Torino, laha conquistato conAnniballi la medaglia di bronzo, rispettivamente nei 50 metri dorso e nei 200 stile libero. Anniballi è anche giunto quinto nei 100 stile libero, mentre nei 50 dorso si è classificato sesto. Podio sfiorato per l’intramontabileDe, quarto nei 100 rana, quinto nei 50 rana (in cui aveva centrato il titolo tricolore nel 2022) e sesto nei 50 delfino. Deè anche l’atleta che ha di gran lunga vinto di più nelle bocce paralimpiche in Italia ed ha dimostrato di sapersi destreggiare egregiamente pure nel tiro con l’arco. Due primati personali per Lorenzo Bavosi, miglioratosi in entrambe le specialità che abitualmente affronta. "Orgoglio italiano – ha esclamato Romina Alesiani, presidente di Aispod e mamma di De–.