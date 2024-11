Vicenzatoday.it - Novembre chiude senza pioggia: le previsioni per il fine settimana

Leggi su Vicenzatoday.it

Lemeteo Arpavvenerdì 29. Nuvolosità in diminuzione a partire da nord-est fino a cielo ovunque sereno dal pomeriggio. Sulla pianura di notte nebbie sparse, in dissolvimento di mattina.Precipitazioni. Assenti.Temperature. In alta montagna in calo sia di notte sia di giorno mentre.