Quotidiano.net - Notte di incidenti stradali: 17enne morto a Marigliano. Uomo di 49 anni rischia la vita dopo scontro a Qualiano

Leggi su Quotidiano.net

Napoli, 28 novembre 2024 – Due gravisi sono verificati nella serata di ieri nella provincia di Napoli, lasciando un bilancio tragico. Il primo sinistro è avvenuto a, dove uno scooter e un’auto si sono scontrati lungo via Nuova del Bosco. Il giovane di 17che era alla guida dello scooter èmentre veniva trasportato d’urgenza in ospedale. Il coetaneo che viaggiava con lui non ha riportato ferite gravi. Il conducente dell’auto, undi 79, ha riportato solo lievi contusioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno conducendo le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente. La salma del ragazzo è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria. Un altro grave incidente ha avuto luogo a, dove uno scooter si è scontrato con un’auto in retromarcia lungo via Circumvallazione Esterna.