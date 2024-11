Movieplayer.it - Non è un paese per single: svelato il cast della romcom tratta dal bestseller di Felicia Kingsley

Leggi su Movieplayer.it

Prime Video hai protagonisticommedia romantica Non è unperdall'omonimodi. Matilde Gioli e Cristiano Caccamo guideranno ilPrime Video Non è unper, adattamento dell'omonimodi. Lo streamer hailal completo del film, che annovera Amanda Campana, Sebastiano Pigazzi, Cecilia Dazzi, Margherita Rebeggiani e Marco Cocci, con la partecipazione di Bebo Storti. Diretto da Laura Chiossone e scritto da Alessandra Martellini, Giulia Magda Martinez e Matteo Visconti, Non è unperè co-prodotto da Amazon MGM Studios con Italian International Film - Lucisano Media Group - e sarà disponibile in esclusiva in tutto il mondo su Prime .