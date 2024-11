Calcionews24.com - Nicola: «Pressione fondamentale per la salvezza del Cagliari. Verona? Squadra tosta perché…»

Leggi su Calcionews24.com

Davide, l’allenatore del, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione per presentare la gara di Serie A contro ilDavide, allenatore del, interviene in conferenza stampa per presentare la partita contro il, valida per la 14a giornata di Serie A.News24 segue in diretta le dichiarazioni del tecnico rossoblù riportandole testualmente in tempo reale. ORGANICO .