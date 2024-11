Europa.today.it - Netturbino ucciso in pieno centro: colpito da cinque coltellate

Leggi su Europa.today.it

Un uomo è statoa Caprarola, paesino in provincia di Viterbo. L'omicidio è stato compiuto nella tarda serata di ieri, 27 novembre. La vittima è Renzo Cristofori, 68 anni. Renzo Cristofori accoltellato a morte in stradaL'omicidio è avvenuto in via Mazzini, nel