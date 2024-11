Ilgiornaleditalia.it - Naufragio Sea Story, soccorritore si immerge nella nave affondata e trova il nipote Youssef vivo, intrappolato in cabina

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

"Ci siamo immersi a 12 metri di profondità e abbiamoto i sopravvissuti che erano rimasti intrappolati nelle cabine delle barche", ha raccontato ilLa vicenda deldella Seacontinua ad essere immersa nel mistero, in primis per le modalità in cui questo è avve