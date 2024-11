Lapresse.it - Natale, Federconsumatori: boom dei prezzi di panettoni e pandori artigianali

Le festività natalizie si avvicinano e, tra gli scaffali dei supermercati e nei negozi specializzati già spopolano i prodotti tipici del, come. La sorpresa positiva è che, dopo i costanti aumenti didegli anni passati, quest’anno idei dolci tipici non sono lievitati a dismisura: dalle ricette tradizionali a quelle più stravaganti, isalgono del +0,6% rispetto al 2023. Lo riferisce.Importanti differenze neia seconda della variante sceltaI veri protagonisti delle tavole natalizie, il panettone e il pandoro, registranopiù o meno stabili rispetto allo scorso anno (+0,6% in media), ma con importanti differenze a seconda della categoria e della tipologia prescelta. Come ogni anno, l’Osservatorio Nazionaleha realizzato un’indagine sui costi dei due famosi dolci tradizionali e delle loro varianti più gettonate: dalla versione per intolleranti al lattosio e per celiaci, a quella più ricercata al caramello salato, alla versione salata con salse alle verdure e ai funghi.