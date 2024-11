Lapresse.it - Napoli, schianto scooter-auto: morto 17enne

Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri in via don Bosco a Marigliano, in provincia di. Losul quale viaggiava insieme con un suo coetaneo si è scontrato, per cause in corso di accertamento, contro un’guidata da un uomo di 45 anni.Ilè deceduto durante il trasporto in ospedale e la salma è stata messa a disposizione dell’rità giudiziaria. Il suo coetaneo non ha riportato ferite gravi, di lieve entità le ferite riportate dal 45enne alla guida dell’. Sono in corso le indagini dei carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente.