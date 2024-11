Napoli obiettivo Edwards | l’insidia è Amorim

Leggi su Dailynews24.it

Ilpunta al talento inglese dello Sporting Lisbona e lo vuole fare cercando di battere la fortissima concorrenza del Manchester United di RubenInglese, con passaporto cipriota e che gioca in Portogallo. Un giocatore, come al solito per il, molto esotico per il. Si tratta di Marcus, esterno offensivo che .L'articolo