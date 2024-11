Napolipiu.com - Napoli, cambia tutto in difesa: i due nomi bocciati e il nuovo piano

Leggi su Napolipiu.com

Il club azzurro vuole un centrale in prestito che accetti il ruolo di alternativa. Scartati i profili dalla Premier League. Ilridisegna le strategie per il mercato di gennaio nel reparto difensivo. Secondo quanto emerso da Castel Volturno, il club azzurro avrebbe definitivamente abbandonato le piste che portano a Radu Dragusin e Jakub Kiwior.L’inviato di Radio Marte, Pasquale Tina, ha fatto chiarezza sulla situazione nel corso della trasmissione ‘ForzaSempre’: “Ilvuole un difensore a gennaio, però lo vuole in prestito. Cerca qualcuno che capisca bene quale dovrà essere il suo ruolo nel gruppo, ovvero quello di semplice alternativa, seppur la prima alla coppia centrale, perché Amir Rrahmani ed Alessandro Buongiorno non si toccano”.La strategia del club partenopeo escluderebbe quindi diversi profili seguiti in precedenza.