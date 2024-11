Lapresse.it - Morte Ramy Elgaml al Corvetto, Piantedosi in Prefettura a Milano

Il ministro dell’Interno, Matteo, è arrivato in mattinata in, dove presiederà una riunione sulla sicurezza dopo quanto accaduto nel quartiere. L’incontro è in programma alle 11 ed è stata convocata dopo i disordini di domenica scorsa, in seguito alladi, 19 anni, sbalzato da uno scooter dopo un inseguimento dei carabinieri. Al vertice convocato dal prefetto di, Claudio Sgariglia, insieme con le forze dell’ordine, è presente anche il sindaco Giuseppe Sala.