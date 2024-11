Bolognatoday.it - Morta in via Cartoleria, condannato l’uomo: "Non l'ha aiutata"

Arriva a sorpresa una sentenza per la morte di Francesca Migliano, la 52enne trovata senza vita nella propria casa in vialo scorso gennaio. Sei mesi di reclusione per omissione di soccorso con sospensione condizionale della pena è la condanna all’unico indagato, un cinquantenne amico.