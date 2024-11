Tg24.sky.it - Montefiorino, cosa sappiamo della scomparsa di Daniela Ruggi: si indaga per sequestro

Leggi su Tg24.sky.it

Continuano e si fanno più battenti nel Modenese le ricerche di, 31enne di, comune sull'Appennino, da dove èlo scorso 18 settembre. Da domani, come riporta la Gazzetta di Modena, partiranno ricerche serrate in tutto il territorio intorno alla frazione di Vitriola, dove la donna vive da tempo. In azione saranno le forze dell'ordine, protezione civile e vigili del fuoco.