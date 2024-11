Ilrestodelcarlino.it - Monta americana,. Francesca Fino vince il primo livello Open

La treieseha vinto il, riservato ai nuovi professionisti, del Futurity di Reining italian, una delle gare più prestigiose dellaeuropeo., in sella alla giovanissima cavalla BH Mattolina Gun, ha superato le due selezioni iniziali e ha portato a casa anche il miglior punteggio. Un risultato reso possibile grazie anche al proprietario della cavalla Ambrosini QH, la scuderia dovesta lavorando, sotto la guida Giuseppe Prevosti. Il campionato italiano Fise diaccoglie cavalieri di tutti i livelli e il Villino Western Riding, dove ancheè cresciuta e si è formata, continua a far crescere giovani cavalieri. Dal 13 al 15 dicembre 10 atleti del Villino sono stati selezioni per le finali nazionali che si terranno nel centro equestre di Elementa, a Bracciano.