Anconatoday.it - «Molestata in campeggio quando avevo 14 anni». La denuncia arriva dopo nove anni

Leggi su Anconatoday.it

ANCONA - La festa inche si trasforma in un incubo per una ragazzina, spinta a forza dentro un bagno e costretta a subire palpeggiamenti nelle parti intime. Aveva 14Giulia, nome di fantasia per tutelare la vittima,un ragazzo di 25le avrebbe teso una trappola durante.